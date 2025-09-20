نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أشرف العجرمي، الوزير الفلسطيني السابق، أن إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذا الدعم قد لا يستمر طويلًا، موضحا أن ترامب هو الذي يساند العملية البرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف "العجرمي"، خلال تصريحاته في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين لا يجب أن يعتمدوا فقط على ما قد يحدث لإسرائيل، بل يجب العمل الجاد لقطع الطريق على الحرب الإسرائيلية المستمرة، موضحا أن مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي قد تنهار، وصولًا إلى العزلة التي شهدتها جنوب إفريقيا خلال عهد التمييز العنصري

ودعا العجرمي إلى دور حاسم لحركة «حماس» في الاستجابة للشروط الدولية من أجل وقف العدوان، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية العربية والدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي