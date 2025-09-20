نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، أول أيام زيارته لمحافظة أسوان بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب.

وزير الري يتفقد مزرعة نموذجية ملتزمة بالمقننات المائية المقررة

وخلال جولته، تفقد وزير الري مزرعة نموذجية ضمن المشروع، جرى الالتزام فيها بالمقننات المائية المقررة للمحاصيل المختلفة، مع تركيب عدادات قياس للتصرفات المائية، واستخدام أنظمة ري مطور، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجّه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع طبقًا للجداول الزمنية المقررة.

متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية

وأكد الوزير حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية على أرض الواقع، مشددًا على أهمية هذه المشروعات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.