نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطمئن على انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية ذات الفترتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطمأن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على انتظام العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية ذات الفترتين والتي انطلقت الدراسة بها اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الدراسة بالمعاهد الأزهرية ذات الفترة الواحدة ستبدأ غدًا، على أن يتم دخول المراحل التعليمية تباعًا لضمان عدم حدوث أي كثافات طلابية داخل الفصول.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الأزهر الشريف بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بالانضباط داخل المعاهد وتوفير الأجواء المناسبة للتحصيل الدراسي.

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبود مدير منطقة الجيزة الأزهرية أن الدراسة تسير بشكل منتظم منذ اليوم الأول مع متابعة مستمرة لحضور الطلاب والمعلمين، وتوفير الوسائل التعليمية والإشراف الكامل على سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن المنطقة الأزهرية بالجيزة تضع نصب أعينها رفع مستوى التحصيل العلمي والتربوي للطلاب بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

IMG-20250920-WA0038

IMG-20250920-WA0037

IMG-20250920-WA0035

IMG-20250920-WA0032

IMG-20250920-WA0031

IMG-20250920-WA0034

IMG-20250920-WA0036