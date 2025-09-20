نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس سنغافورة: مصر تمتلك إمكانات واعدة والوقت مناسب لتعزيز التعاون الاقتصادي في المقال التالي

أكد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة تجعلها شريكًا واعدًا لسنغافورة في المنطقة، مشددًا على أن الوقت الحالي هو الأنسب لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر إقامة الرئيس السنغافوري في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

مصر دولة مستقرة وتتمتع بفرص استثمارية واسعة

أشاد الرئيس السنغافوري بما تحظى به مصر من استقرار داخلي، مؤكدًا أن وضوح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، خاصة مع ما تمتلكه من إمكانات لم تستغل بعد.

التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ

لفت فخامة الرئيس إلى أن سنغافورة، بما لديها من خبرات واسعة في إدارة وتشغيل الموانئ، يمكن أن تقدم قيمة مضافة للتعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة لتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات مشتركة.

زيادة حجم التجارة البينية

أكد رئيس سنغافورة ضرورة العمل من خلال الجهات المعنية في البلدين على رفع مستوى التبادل التجاري ليواكب عمق العلاقات السياسية بين القاهرة وسنغافورة، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

أهمية لقاءات القطاع الخاص وزيارة قناة السويس

شدد الرئيس على أهمية اللقاءات التي ستُعقد بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، معتبرًا أنها تمثل ركيزة رئيسية لدفع التعاون الاقتصادي، كما نوّه إلى زيارته المرتقبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل محورًا استراتيجيًا للاستثمار الإقليمي والدولي.

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

أعرب فخامة الرئيس السنغافوري عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون القائم مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز من الثقة في الاقتصاد المصري وتفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد.