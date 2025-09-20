نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني يستضيف امتحان البورد الأوروبي للتخدير بتنظيم كامل لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقد يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025، امتحان الجزء الأول من البورد الأوروبي للتخدير بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، وذلك داخل مركز التعليم المتطور (LRC)، بمشاركة نحو 180 طبيبًا من جنسيات مختلفة.

ورغم أن هذا الامتحان الدولي سبق وأن أُقيم داخل قصر العيني في مرات سابقة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيمه بالكامل من خلال الكلية، وبإشراف مباشر من كوادرها، بدءًا من الإعداد وحتى التنفيذ، وفقًا للمعايير الأوروبية المعتمدة.

يُعد امتحان البورد الأوروبي للتخدير من أبرز الامتحانات التخصصية في مجال التخدير على المستوى الدولي، ويُشرف عليه المجلس الأوروبي للتخصصات الطبية (UEMS) من خلال الجمعية الأوروبية للتخدير (EBA). ويهدف إلى تقييم الكفاءة المهنية والمعرفية لأطباء التخدير، بما يضمن التميز الأكاديمي والسريري في هذا المجال الحيوي.

أُقيم الامتحان تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم السابق بكلية طب قصر العيني، وبحضور الأستاذ الدكتور Amr Abd El Aal ممثلًا عن الجانب الأوروبي، ومشاركة نخبة من الأساتذة المصريين من بينهم الأستاذ الدكتور يحيى خاطر، والأستاذ الدكتور ماهر فوزي، والأستاذة الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم بقصر العينى، واللواء طبيب ياسر محمد شفيق، أستاذ التخدير وعلاج الألم بالأكاديمية الطبية العسكرية ومساعد مديرها للتخطيط والشؤون التعليمية، والأستاذة الدكتورة هالة الجندي، أستاذ التخدير بكلية طب طنطا.

وقد تولى مركز التعليم المتطور (LRC) بكلية طب قصر العيني، بإشراف الأستاذ الدكتور محمود الفقي، مسؤولية الإعداد والتنظيم الكامل للامتحان، من خلال توفير البنية التحتية والتقنية والمعايير اللوجستية المطلوبة، بما يحقق تجربة امتحانية متميزة تتماشى مع متطلبات البورد الأوروبي.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بأن استضافة الكلية لهذا الامتحان الدولي تمثل تأكيدًا جديدًا على ريادة قصر العيني الأكاديمية والمهنية، وقدرته المؤسسية على تنظيم فعاليات تعليمية دولية رفيعة المستوى. كما أكد أن الكلية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم التميز الطبي والبحثي، وتعزيز انخراطها في المنظومة العالمية للتعليم الطبي.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف:

"نجاح قصر العيني في تنظيم امتحان البورد الأوروبي للتخدير بكامل تفاصيله، وبكوادره وإمكاناته، هو إنجاز يعكس تطور المؤسسة واستعدادها لاحتضان الفعاليات العالمية. لقد تحقق هذا النجاح بفضل التوجيهات الواضحة والدعم المستمر من الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، الذي يقود بخطى ثابتة مسيرة التطوير بقصر العيني، ويضع نصب عينيه الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمي ليظل المستشفى في طليعة المؤسسات الطبية في مصر والمنطقة."

كما أعربت الأستاذة الدكتورة جيهان الخولي، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، عن فخرها باستضافة هذا الحدث العلمي المهم داخل القسم، مشيرة إلى أن تنظيم الامتحان بهذا المستوى يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات الكلية، ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات التعليمية الدولية.

وقد عبّر ممثلو الجانب الأوروبي والضيوف المشاركون عن إعجابهم الشديد بمستوى التنظيم، وجودة التسهيلات، ودقة تنفيذ مراحل الامتحان، وهو ما يعكس الكفاءة المؤسسية العالية التي يتمتع بها قصر العيني، ويعزز من مكانته على الخريطة الأكاديمية العالمية.