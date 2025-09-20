نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تؤكد دعمها الكامل للصومال وتواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصر تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق في ضوء المستجدات الإقليمية التي يشهدها القرن الأفريقي والتطورات الداخلية في جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددة على دعمها المستمر لجهود إنفاذ القانون ومجابهة الإرهاب.

وأشارت مصر إلى استمرار مساهمتها الفعالة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، التي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتولي الدولة الصومالية المسؤولية الكاملة عن تحقيق الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل آمن ومستقر، ويمهد الطريق لتحقيق التنمية والتقدم المنشودين.

كما جدّدت القاهرة تأكيدها على عزمها مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصومال استنادًا إلى الروابط التاريخية العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالبناء على إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الصادر في القاهرة بتاريخ 23 يناير 2025 خلال زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت مصر أنها ماضية في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام الشراكة بين البلدين ويحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.