عاجل- الرئيس السنغافوري يشيد بدور مصر التاريخي: أول دولة عربية اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السنغافوري يشيد بدور مصر التاريخي: أول دولة عربية اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965

أعرب الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام عن خالص امتنانه لمصر، مؤكدًا أن القاهرة كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال سنغافورة عام 1965، وهي لفتة تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة الشعب السنغافوري. جاء ذلك خلال تصريحاته الرسمية ضمن زيارته الحالية إلى مصر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

مصر وسنغافورة.. علاقات تمتد لستة عقود

أوضح الرئيس السنغافوري أن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة البناءة، مشيرًا إلى أن مرور نحو ستين عامًا على هذه العلاقات يمثل دافعًا قويًا لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

الاعتراف المبكر يعكس عمق الرؤية المصرية

أكد شانموغاراتنام أن خطوة مصر المبكرة في الاعتراف باستقلال سنغافورة عام 1965 لم تكن مجرد إجراء دبلوماسي، بل تعكس رؤية استراتيجية لدور بلاده كدولة ناشئة آنذاك، وتفتح المجال لشراكات طويلة المدى مع العالم العربي والإفريقي.

تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي

أشار الرئيس السنغافوري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع آفاق التعاون بين مصر وسنغافورة في مجالات الاستثمار والتجارة وإدارة الموانئ والتحول الرقمي، إضافة إلى التعاون مع الأزهر الشريف في مجال التعليم الديني وتبادل الخبرات الثقافية.

امتنان سنغافوري وتقدير للدور المصري

اختتم الرئيس السنغافوري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل شريكًا أساسيًا لبلاده في المنطقة، مثمنًا ما تقوم به من جهود لتعزيز الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، ومعبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون في السنوات القادمة.