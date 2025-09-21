عاجل- الهيئة العامة للاستعلامات: تواجد القوات المصرية في سيناء يهدف لتأمين الحدود وحماية الأمن القومي

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة العامة للاستعلامات: تواجد القوات المصرية في سيناء يهدف لتأمين الحدود وحماية الأمن القومي

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع العالمية بشأن طبيعة تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، وأكد البيان أن هذا التواجد يأتي في إطار الشرعية الكاملة والتنسيق المسبق مع الأطراف المعنية بمعاهدة السلام.

القوات المصرية لتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

شددت الهيئة على أن الهدف الأساسي من تواجد القوات المسلحة في سيناء هو تأمين الحدود المصرية ضد مختلف التهديدات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب التي تهدد الأمن القومي المصري.

التنسيق مع أطراف معاهدة السلام

أوضحت الاستعلامات أن التحركات العسكرية المصرية في سيناء تتم وفق التنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام، مشيرة إلى أن مصر ملتزمة التزامًا تامًا بالحفاظ على هذه المعاهدة واستمرارها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

موقف مصر من غزة ورفض التهجير

أكد البيان أن مصر تعيد التأكيد على رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وكذلك رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشيرة إلى أن القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية لمنع تفاقم الأزمة.