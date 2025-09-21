أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يفتتح مصنع "هنجشينج" الصيني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 70 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "هنجشينج" الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في خطوة جديدة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وسرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات التنموية.

استثمارات ضخمة ومساحة استراتيجية

يقام المصنع على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار، ليكون واحدًا من أكبر المشروعات الصناعية الصينية في مصر ضمن قطاع النسيج والملابس الجاهزة.

فرص عمل مباشرة ودعم الصناعات النسيجية

من المقرر أن يوفر المصنع نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم سوق العمل المصري، وتطوير الخبرات المحلية، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي واعد للصناعات النسيجية.

شراكة مصرية – صينية تعزز الثقة

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصنع يعكس عمق الشراكة بين مصر والصين، ويبرهن على أن السياسات الاقتصادية المصرية تحظى بثقة المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الحكومة مستمرة في دعم الاستثمارات الصناعية وتسهيل الإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.