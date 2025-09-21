نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 21-9-2025 أول أيام الدراسة لـ مدارس الفترة الواحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 أمس السبت في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تستقبل مدارس الفترة الواحدة طلابها اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وسط متابعة كبيرة من أولياء الأمور لحالة الطقس، خاصة مع بداية العام الدراسي.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها للحالة الجوية خلال هذا اليوم وما يليه من أيام، في ظل تزايد التساؤلات حول الأجواء التي سيشهدها الطلاب خلال ذهابهم وعودتهم من المدارس.

حالة الطقس اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

تتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة صباحًا، ليتحول تدريجيًا إلى طقس حار ورطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية.

أما في جنوب الصعيد فتستمر الأجواء شديدة الحرارة على مدار النهار، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة ورطبة مع بداية الليل، قبل أن تميل إلى الاعتدال مع ساعات دوت الخليج الأولى.

كما أشارت الأرصاد إلى ظهور شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة صباحًا، تبدأ قرابة الثامنة وأربعين دقيقة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك:

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

وقد تتكاثر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من القاهرة ومدن القناة، يصاحبها أحيانًا رذاذ خفيف غير مؤثر على حركة المرور أو الأنشطة اليومية.

حالة الملاحة البحرية

تشهد بعض مناطق خليج السويس اضطرابًا ملحوظًا بسبب نشاط الرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و50 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 1.5 و2.5 متر.

أما البحر المتوسط والأحمر فحالتهما معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 متر وأكثر قليلًا من مترين، وهو ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية مع الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المنطقة العظمى المحسوسة الصغرى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري 33 35 22 السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري 29 32 22 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 36 25 شمال الصعيد 34 36 20 جنوب الصعيد 38 39 24

حالة الطقس من الاثنين 22 حتى الجمعة 26 سبتمبر 2025

تستمر الأجواء على نفس الوتيرة، حيث يسود طقس معتدل صباحًا، يتحول إلى حار ورطب نهارًا على مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما تظل الحرارة شديدة في جنوب الصعيد.

وتستمر الشبورة المائية في الظهور خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى:

السواحل الشمالية

الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وسط سيناء

كما تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية وقد تمتد إلى القاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء في الصباح.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد بدأ فعليًا يوم السبت 20 سبتمبر 2025 في مدارس الفترتين، بينما انطلقت الدراسة اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 في مدارس الفترة الواحدة.

ويستمر العام الدراسي لمدة 36 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 10 يناير 2026، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 17 يناير وتستمر حتى 22 يناير 2026.