نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يحاور أحد تلاميذ مدرسة ابن خلدون بالقليوبية في أول أيام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبادل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحديث مع أحد تلاميذ مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة، مستفسرًا عن انطباعه حول اليوم الأول للدراسة ومستوى الاستعدادات داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمحافظة القليوبية لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.



وأكد الوزير خلال تفقده الفصول الدراسية وساحات المدرسة حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب منذ اليوم الأول، مشددًا على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل مستوى من التحصيل العلمي ودعم روح الانتماء لدى التلاميذ.

وأشار إلى أن جولاته الميدانية في المحافظات تستهدف متابعة تسليم الكتب الدراسية وانتظام الحصص منذ الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي، مع تذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.