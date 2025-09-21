نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في جولة ميدانية بالقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأن، جولة ميدانية بعدد من مدارس محافظة القليوبية لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

ويتفقد الوزير الفصول الدراسية وأفنية المدارس واطمأن على تسليم الكتب للطلاب منذ اليوم الأول، مؤكدًا أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة للدراسة وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب والمعلمين.

كما شدد عبداللطيف خلال جولته على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير الدراسة، وتطبيق خطط الصيانة والنظافة وتوفير المستلزمات التعليمية، مع متابعة حضور المعلمين وانتظام الجداول الدراسية في جميع المدارس.

وأكد أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية بكافة المحافظات لضمان بداية قوية للعام الدراسي وتحقيق أفضل مستوى من التحصيل العلمي للطلاب.

