نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج خطوة نحو إعداد جيل رقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، العام الدراسي 2025/2026 بجولة ميدانية في عدد من مدارس محافظة القليوبية، رافقه خلالها المهندس أيمن محمد عطية محافظ القليوبية والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

بدأت الجولة بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات التابعة لإدارة بنها التعليمية، حيث هنأ الوزير الطالبات وأولياء الأمور ببداية العام الجديد، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وكشف عبد اللطيف عن بدء تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي هذا العام عبر منصة "كويرو" اليابانية، موضحًا أن الطلاب سيخضعون للامتحانات من خلالها ويحصلون في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة، ما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل الرقمي، مؤكدًا أن "البرمجة أصبحت لغة المستقبل، وعلينا أن نؤهل أبناءنا لإتقانها منذ المراحل الدراسية المبكرة".

وتابع الوزير جولته في مدرسة ابن خلدون الابتدائية المشتركة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال وفصول الصف الأول الابتدائي، واطمأن على انتظام الدراسة وتسليم الكتب المدرسية في اليوم الأول.

وشدد على أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب للصفوف الأولى، وضرورة تفعيل الأنشطة التي ترسخ روح الإبداع والانتماء لدى الطلاب.

واختتم عبد اللطيف جولته بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية المشتركة، مؤكدًا أن جميع قرارات الوزارة تنطلق من أرض الميدان وبمشاركة المعلمين، الذين وصفهم بأنهم "الشريك الأهم في بناء المنظومة التعليمية".

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، عبر استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس، بما يضمن انتظام الدراسة من اليوم الأول.

