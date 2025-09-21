نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بالجيزة حتى 6 أكتوبر بتخفيضات تصل إلى 30% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من المواطنين بمحافظة الجيزة عن آخر موعد لمعرض "أهلًا مدارس" الرئيسي، المُقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، والذي يُعد الأكبر بين 26 معرضًا تنظمها المحافظة في مختلف الأحياء والمراكز لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

موعد المعرض

أعلنت محافظة الجيزة أن المعرض الرئيسي سيستمر في استقبال الجمهور حتى 6 أكتوبر المقبل، مع تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 20% و30% مقارنة بأسعار السوق.

أبرز ملامح المعرض

يُقام على مساحة 3200 متر.

يشارك فيه 60 شركة كبرى منتجة ومستوردة.

يضم نحو 110 جناحًا تشمل كافة المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية.

يشمل أقسامًا متنوعة مثل:

الملابس والأدوات المدرسية.

المنتجات الجلدية والشنط.

الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية.

السلع الغذائية الأساسية.

هدف المبادرة

يأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير المستلزمات بجودة عالية وأسعار مناسبة مع بداية العام الدراسي الجديد.