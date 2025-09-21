نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تشارك دول العالم بتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف أربعة شواطئ بالاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ 2025، والذى يحتفل به العالم فى السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف اربعة شواطئ بالاسكندرية وهى ستانلى، والانفوشى، وشاطئ التحدى، والدخيلة، بمشاركة ١٠٠ متطوع من مؤسسة شباب بتحب مصر، وشباب نادى روتراكت، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، كما شارك بالحملة د. سامح رياض رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية، وممثلى الادارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الاسكندرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص الدولة على حماية الشواطئ المصرية من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن مشاركة المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدنى تعكس مدى وعى المجتمع بأهمية العمل البيئى الجماعى ودوره فى حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.

وأوضحت د. منال عوض ان هذه الفاعليات تأتى بالتزامن مع أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى ١٩٠ دوله حول العالم، وبمشاركة ٣٠ ألف متطوع فى اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ، والذى انطلق عام 2008 وتحتفل به دول العالم سنويًا.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال الخمس سنوات الماضية تنظيم عدد ٦٥ حملة لتنظيف الشواطي بمحافظتى الاسكندرية ومطروح، حيث تم تتفيذ ٢٥ فاعلية خلال صيف ٢٠٢٥. بهدف توعية المواطنين ورواد الشواطئ بمشكلة المخلفات البحرية بشكل عام وخاصة المخلفات البلاستيكية احادية الاستخدام وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية.