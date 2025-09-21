نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تتابع انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس السيدة زينب والخليفة والمقطم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الدراسة في مدارس إدارات السيدة زينب والخليفة والمقطم بالقاهرة بأجواء من الجدية والتفاعل مع اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث حرصت مديرية التربية والتعليم على متابعة انتظام العملية التعليمية منذ اللحظة الأولى.

قامت همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتوجيه متابعة ميدانية شاملة، فتفقد ياسر أنس، وكيل المديرية، مدارس الإدارات الثلاث اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، بدأها بزيارة إدارة السيدة زينب التعليمية يرافقه يحي حسين مدير عام الإدارة وعدد من مديري المدارس.

شملت الجولة مدارس الخديوية الثانوية بنين، الجمعية الخيرية الإعدادية بنين، وحسن باشا طاهر الابتدائية، حيث اطمأن على سير طابور الصباح بما يتضمنه من فقرات تربوية ووطنية، مؤكدًا أهمية غرس قيم الانتماء والالتزام بين الطلاب منذ بداية العام الدراسي، كما تابع حصصًا دراسية داخل الفصول للتأكد من التزام المعلمين بالشرح وتفاعل الطلاب، موجهًا بتهيئة بيئة تعليمية جاذبة تشجع على التحصيل العلمي.

واصل وكيل المديرية جولته في مدرسة الحلمية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الخليفة التعليمية برفقة دعاء رأفت مدير عام الإدارة، متابعًا تسليم الكتب للطلاب مع التشديد على عدم ربطها بتحصيل المصروفات الدراسية، كما تفقد سير الحصص وشرح المناهج الجديدة بأسلوب مبسط وسلس.

واختتم الجولة بمدارس إدارة المقطم التعليمية، حيث استقبله فريق الإدارة برئاسة ميرفت مصطفى مدير عام الإدارة، وشملت الزيارة مدرستي السيدة نفيسة الرسمية لغات ويوسف الصديق الرسمية لغات، ليتأكد من انتظام الدراسة داخل الفصول والتزام الطلاب والمعلمين بالانضباط والجدية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تضمن انطلاق عام دراسي ناجح يليق بأبناء مصر.

بهذه الجولات الميدانية تؤكد تعليم القاهرة انطلاق عام دراسي جديد يسوده الانضباط والالتزام من أجل جيل يليق بعظمة الوطن.