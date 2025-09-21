نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في ملتقى "العائلة والصحة" لدعم أبطال الأولمبياد الخاص المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات ملتقى "العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري"، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء والأسر واللاعبين، وبرعاية عدد من الشركاء. وقد افتتح الملتقى الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري.

وتضمن الملتقى جلسات نقاشية متنوعة، حيث خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة الدور الحكومي في دعم الأنشطة الصحية. وأكد الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في صدارة استراتيجياتها، مشيرًا إلى أن الأسرة تمثل الشريك الأساسي في رحلة دعم ذوي الإعاقة.

وأوضح خليل أن الوزارة توفر برامج متكاملة تشمل الدعم المالي والخدمات الاجتماعية والتأهيل المجتمعي، مضيفًا أن التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري يعد نموذجًا لشراكة حقيقية تستهدف تحسين نوعية حياة اللاعبين وأسرهم، مع الالتزام بتوسيع نطاق هذا التعاون ليصل إلى جميع الأسر واللاعبين المحتاجين للدعم.

كما شهد الملتقى تكريم عدد من الشركاء والداعمين تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح البرامج الصحية للأولمبياد الخاص المصري ودعم اللاعبين وأسرهم.

وبالتوازي مع الفعاليات، احتضن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عرضًا رياضيًا مميزًا للاعبين صغار السن، إضافة إلى إجراء كشوفات طبية في تخصص الأسنان بالتعاون مع مركز الدكتورة غادة عدايل.

واختتم الملتقى أعماله بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والأسر واللاعبين، من أجل حياة صحية أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا لأبطال الأولمبياد الخاص المصري.

