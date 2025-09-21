نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: مواصلة مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بمعرفة المنتفعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ثانى أيام زيارة سيادته لمحافظة أسوان.. تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025 زمام منطقة وادي النقرة للإطمئنان على حالة الرى وحالة محطات الرفع بالمنطقة، وما تم إنجازه بنجاح نتيجة لمجهودات أجهزة الوزارة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتحسين أعمال إدارة وتوزيع المياه بالمنطقة خلال الفترة، مما انعكس على حالة الرى الجيدة ورضا المزارعين وتضاعف إنتاج المحاصيل وعلي رأسها إنتاجية المنطقة للقمح، ونجاح موسم الزراعات الصيفية بالمنطقة.

وقد كان فى إستقبال سيادته الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وخلال الزيارة.. تفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء كمال ترعة وادي النقرة الرئيسية، ومحطة الرفع رقم (1)، والتقى الدكتور سويلم برئيس رابطة مستخدمي المياه على ترعة وادي النقرة، وعدد من المزارعين التي تقع أراضيهم على زمام الترعة وفروعها، حيث استمع سيادته لطلبات المزارعين ومقترحاتهم، وأشاد المزارعين بالتحسن الكبير لحالة الرى بزمام ترعة وادى النقرة وارتفاع إنتاجية المنطقة للقمح، نظرا للمجهودات الكبيرة التى قامت بها اجهزة الوزارة خلال الفترة الماضية، والتواصل الفعال بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وسرعة الاستجابة لطلبات ومقترحات المنتفعين بالمنطقة.

وأشار الدكتور سويلم لحرصه على متابعة حالة الرى بزمام وادى النقرة التى كانت تشهد العديد من التحديات سابقا والتى تم حسمها بمجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثالثة لسيادته لمتابعة حالة الرى بالمنطقة على الطبيعة.

صيانة 11 محطة رفع بشكل عاجل

وأضاف سيادته أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عمليات صيانة لعدد (11) محطة رفع بشكل عاجل، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الإنتهاء منه في أقرب فرصة، وقد شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابى كبير على عملية توزيع المياه.

متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية بأسوان

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لأجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترة الماضية والتى اسهمت فى نجاح الموسم الصيفى.

وقد وجه سيادته بإستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة مصلحة الرى فيما يخص متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، وإستمرار مجهودات مصلح.