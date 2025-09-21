نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد المفرخ السمكي بالشلال ويؤكد التوسع في الصيانة البيولوجية للترع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جولته بمحافظة أسوان لليوم الثاني على التوالي، حيث تفقد اليوم الأحد المفرخ السمكي بمنطقة الشلال التابع للوزارة، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وخلال الزيارة، شدد وزير الري على أهمية التوسع في تطبيق الصيانة البيولوجية للترع باستخدام أسماك المبروك التي تتغذى على الحشائش المائية، موضحًا أن هذا الأسلوب يسهم في التخلص من الحشائش بطريقة آمنة ومستدامة، ويقلل من الاعتماد على الصيانة الميكانيكية التقليدية، بما يحافظ على كفاءة القطاع المائي للترع. وأشار إلى أن التجربة تُطبق حاليًا في ترعة وادي النقرة خلال الموسم الجاري، على أن يتم التوسع في هذا النهج خلال الفترة المقبلة.

وأكد سويلم أن الوزارة تعمل على تأهيل المفرخ السمكي بالشلال لزيادة إنتاجيته ورفع كفاءته، من خلال تطوير محطة الطلمبات وأحواض التربية، بما يضمن توفير كميات أكبر من الزريعة اللازمة لأعمال الصيانة البيولوجية في نهر النيل والترع الرئيسية. كما وجه الوزير بإعداد تقرير شامل حول أعمال التطوير المستقبلية للمفرخ لدعم خطط الوزارة في هذا المجال.

وأوضح وزير الري أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة للحصول على مساحة من الأراضي لاستخدامها كمفرخ سمكي يخدم منطقة الدلتا، فضلًا عن التعاون مع هيئة الثروة السمكية لتوفير الزريعة المطلوبة لدعم مواقع العمل المختلفة على مستوى الجمهورية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني حلول مبتكرة صديقة للبيئة، تقلل من التكلفة وترفع من كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يعزز استدامة المنظومة المائية المصرية.

جانب من الجولة التفقدية

