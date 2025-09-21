نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تطلق مبادرة «صحح مفاهيمك» برعاية رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف اليوم المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك» برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية، وعدد من الشخصيات الوطنية، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية.

حضر إطلاق المبادرة كلٌّ من: الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية – وزير الصناعة والنقل؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والمهندس شريف مجدي الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندس كريم إبراهيم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ والمهندس محمد إبراهيم شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

كما حضر الحفل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية؛ وسماحة السيد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف؛ وسماحة السيد عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية؛ والسفير سيد الصلاحي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ونخبة من القيادات الدعوية والتنفيذية.

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن المبادرة تنطلق في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار برنامج عمل الحكومة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت غرفة عمليات قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لمتابعة المبادرة ورصد السلوكيات السلبية ووضع خطة متكاملة لمعالجتها، وتشمل المبادرة المساجد والمدارس والجامعات وقصور الثقافة، لتغطية محافظات الجمهورية كافة تحت إشراف المحافظين.

وأوضح الوزير أن المبادرة تتناول أكثر من 40 قضية حياتية وسلوكية وفكرية، منها الغش في الامتحانات، ومخالفة إشارات المرور، والتنمر، والتحرش، وتعاطي المخدرات، والتدخين والسجائر الإلكترونية، والإسراف في المياه، والعنف ضد الأطفال وذوي الهمم، والتفكك الأسري، والانتحار، والتعصب الكروي، إضافة إلى المفاهيم المغلوطة حول الجهاد، والتنزيل الخاطئ للآيات، وشرعنة العنف والفحش، والإلحاد، والتشكيك في قيمة الوطن، ونشر روح الإحباط والتشاؤم.

وفي كلمته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية – وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل تشارك في المبادرة باعتبارها ركنًا أساسيًّا في منظومة الوعي الوطني، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت شعار: "صحح مفاهيمك – سلامتك تهمنا"، لدعم الأنشطة التوعوية المرتبطة بأخلاقيات استخدام الطرق والمواصلات، وتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل، بما يسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تحظى بدعم جميع مؤسسات الدولة وأبنائها، وأن ما شهده الإطلاق من العاصمة الإدارية الجديدة يجسد حجم التكاتف الوطني، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في قيادة المبادرة وتوفير الفرص للشباب للمشاركة في الأنشطة الوطنية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المبادرة تشكل إطارًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري، لا يقتصر على تصحيح المفاهيم الدينية، بل يشمل المجالات الفكرية والاجتماعية والسلوكية، ويستهدف تعزيز المقاومة الفكرية والسلوكية لدى المواطن ضد محاولات التضليل والأفكار المتطرفة، مؤكدًا دور الجامعات والمعاهد في ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، وبناء جيل واعٍ يساهم بفعالية في تنمية وطنه.

وأشاد الأستاذ محمد محمود، رئيس اتحاد "بشبابها"، بدور وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف في دعم المبادرة وتمكين الشباب من تطوير أفكارهم الإبداعية، مؤكدًا أن الشباب المصري يمثل عماد المستقبل، وأن الاتحاد يسعى لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع عملية، مع الاحتفاء بالتاريخ الوطني للشباب المصري.

وأكد الوزراء المشاركون أن المبادرة تعتمد على خطة علمية وأدوات إعلامية حديثة ولغة بصرية جذابة، وأن دعم جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية يؤكد وحدة الصف المصري وتماسكه، مشيرين إلى أن المبادرة تمثل خطوة وطنية مهمة لإعادة بناء وعي جديد يرسخ القيم الأصيلة ويعزز الانتماء الوطني.

واختتمت فعاليات الإطلاق بتأكيد جميع المشاركين على استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية، لضمان وصول أهداف المبادرة إلى كافة المواطنين، بما يساهم في إعداد أجيال قوية ومتدينة بوعي، محبة للعلم والعمل، صانعة للحضارة، ومخلصة لوطنها تحت شعار: "إنسان مصري قوي"