نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يفتتح العام الجامعي بتحية العلم وتفقد معارض الأنشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الطلاب، تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة، في اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2025/2026، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وتفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، معارض الأنشطة الطلابية وناقش الطلاب في معروضاتهم، كما أجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب، للاطمئنان على انتظامهم في العام الدراسي الجديد، ووجه لهم النصح بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنمي مهاراتهم وابداعاتهم، كما وجه عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد والانتظام منذ بداية الدراسة، وفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أية صعوبات وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.

كما استمع رئيس جامعة القاهرة إلى عدد من الأغاني الوطنية لفريق كورال الجامعة وسط تفاعل كبير من الطلاب القدامي والجدد، كما حرص مشاركة الطلاب في بعض الانشطة، وفي المقابل الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع سيادته.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الأول لاستقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالجامعة وأنظمتها الدراسية المختلفة، إلى جانب تنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية بمشاركة الاتحادات الطلابية والطلاب القدامى، بما يعزز روح الانتماء لدى الطلاب، مؤكدًا أن الأنشطة الطلابية تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتُعد من أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع داخل أو خارج الجامعة، كما تساعدهم في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس لديهم روح الانتماء للوطن.

جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة قد استقبلت نحو 250 ألف طالب وطالبة من الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والتي شملت أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوزيع المحاضرات، وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.