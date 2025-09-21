نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم اسرة جامعة الدلتا التكنولوجية بخالص التهانى القلبية إلى الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس الجامعة؛ لإدراج اسمه للعام السادس على التوالي في نسبة الـــ 2٪ من العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا على مستوى العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية في مجال أبحاث الطاقة وتحلية المياه والذي أعلنت عنه مؤسسة السيفير العالمية.

وأعرب منتسبى الجامعة عن اعتزازهم بهذا الإنجاز الكبير الذى حققه رئيس الجامعة،مشيدين بجهوده في البحث العلمي والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة الجامعة فى المحافل الدولية،متمنيين لسيادته دوام التوفيق والنجاح

يُذكر أن قائمة الأكثر ٢٪ من العلماء المؤثرين على مستوى العالم هو تصنيف يصدر سنويًا طبقًا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد العريقة، وعُرف في الوسط الأكاديمي بإسم "تصنيف ستانفورد"، التقرير مبني على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، والمشاركة في مراجعة وتحرير الابحاث العلمية في المجلات الرصينة.

تستند جامعة ستانفورد على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي السيفير لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H)، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).