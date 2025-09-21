نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروح الأب والقائد.. رئيس جامعة القاهرة يدعم موهبة طالبة من ذوي الهمم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد إنساني بديع، شهدت جامعة القاهرة خلال احتفالاتها ببداية العام الدراسي الجديد موقفًا مؤثرًا جمع بين الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، والطالبة صفاء من ذوي الهمم وذات القدرات الخاصة، التي أبهرت الحضور بإلقاء قصيدة شعرية عكست موهبتها الاستثنائية وإصرارها على مواجهة التحديات.

وقد لاقت كلمات الطالبة صدى واسعًا بين الحضور، حيث عبرت بصدق وإبداع عن قدراتها الفنية، لتبادر بطلب إنساني إلى رئيس الجامعة بأن يكون لها موسوعة شعرية تحمل اسمها وإبداعاتها. وفي استجابة سريعة تعكس قربه من طلابه وحرصه على دعمهم، أعلن الدكتور محمد سامي أن جامعة القاهرة ستتكفل بطباعة ونشر ديوان شعري للطالبة صفاء باسمها، مؤكدًا أن الجامعة تحتفي بكل موهبة متميزة وتضع دعم أبنائها من ذوي الهمم على رأس أولوياتها.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن صفاء تمثل نموذجًا ملهمًا في العزيمة والإبداع، وأن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يثبتون أن التحديات ليست عائقًا أمام التميز، بل دافعًا لمزيد من العطاء. وأضاف أن رعاية المواهب، سواء في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية، هو جزء أصيل من رسالة الجامعة التي لا تقتصر على التدريس والبحث العلمي، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية ودعم الإبداع.

وقد حضر هذا اللقاء المؤثر عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور محمد منصور المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة وعدد كيير من قيادات جامعة القاهرة.

هذا الموقف الإنساني ترك أثرًا عميقًا في نفوس الطلاب، الذين أكدوا أن رئيس الجامعة يمثل قدوة في الإنسانية قبل القيادة، وأن جامعة القاهرة بحق بيت العلم والإبداع الذي يحتضن أبناءه جميعًا، ويمنحهم الأمل في تحقيق أحلامهم.