نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة حرب غزة وتطورات فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان فرصة مهمة لتبادل الرأي بشأن القضايا الكبرى التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن المباحثات تناولت بشكل خاص حرب الإبادة في غزة وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب قضايا أخرى تخص المنطقة العربية.

وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على توجيه التحية لغوتيريش تقديرًا لمواقفه المبدئية والواضحة تجاه ما يجري، مؤكدًا أن استمرار الحوار مع الأمم المتحدة يمثل أداة مهمة لدعم الحقوق العربية وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق العدالة.