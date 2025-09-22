نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: أهمية الصيانة البيولوجية باستخدام أسماك المبروك للتخلص من الحشائش فى الترع بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار اليوم الثانى لزيارته لمحافظة أسوان، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المفرخ السمكي بمنطقة الشلال والتابع للوزارة.

وأكد الدكتور سويلم على الأهمية الكبيرة لتطبيق أساليب الصيانة البيولوجية للترع باستخدام أسماك المبروك التى تتغذى على الحشائش المائية، موضحًا أن هذا الأسلوب يسهم فى التخلص من الحشائش فى الترع، وتقليل الاعتماد على أعمال الصيانة الميكانيكية التقليدية، وهو ما يساعد فى الحفاظ على القطاع المائي للترع بصورة أكثر استدامة، مشيرا إلى أن الصيانة البيولوجية تُطبق حاليًا على ترعة وادى النقرة خلال الموسم الحالي، تمهيدًا للتوسع فى هذا النهج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تأهيل المفرخ السمكي بمنطقة الشلال من خلال تطوير محطة الطلمبات المستخدمة فى رفع المياه، بجانب أعمال الصيانة لعدد من الأحواض، بما يضمن رفع كفاءة المفرخ وزيادة إنتاجيته.

وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد تقرير شامل يتضمن كافة أعمال التطوير المستقبلية المتكاملة للمفرخ، بما يدعم خطط الوزارة فى التوسع فى إنتاج الأسماك لاستخدامها فى الصيانة البيولوجية داخل مجرى نهر النيل وبعض الترع بمحافظة أسوان وباقى المحافظات.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور سويلم أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحصول على مساحة من الأراضى لاستخدامها كمفرخ سمكى يخدم منطقة الدلتا، بما يسهم فى تعميم تطبيق المقاومة البيولوجية لمكافحة الحشائش بمختلف أنواعها فى المجارى المائية، كما تم التنسيق مع هيئة الثروة السمكية لتوفير الزريعة المطلوبة لدعم مواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة المنظومة المائية المصرية، وتبنى حلول مبتكرة صديقة للبيئة تقلل من التكلفة وترفع من كفاءة إدارة الموارد المائية.