نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العمل: 2.3 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال شهر واحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، اعتماد مبلغ جديد بقيمة 2 مليون و375 ألف جنيه مخصص للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث للعمالة غير المنتظمة، ليستفيد منه 334 عاملًا في 25 محافظة، وذلك خلال شهر واحد فقط، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

تفاصيل الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة

أوضح وزير العمل أن المبلغ يشمل مليون و445 ألف جنيه لتغطية أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، مثل حالات الزواج والمواليد، ودعم أسر المتوفين من الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تغطية نفقات العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، واستفاد من هذه المخصصات 329 عاملًا.

كما اعتمد الوزير صرف 930 ألف جنيه كإعانات عاجلة لضحايا حادث بالقاهرة، تضمنت 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل متوفى (4 حالات وفاة)، إلى جانب 130 ألف جنيه لعامل أصيب في الحادث نفسه بعجز جزئي.

التزام الدولة بدعم العمالة غير المنتظمة

شدد الوزير على أن وزارة العمل تواصل جهودها في تقديم أوجه الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة التي تعد جزءًا مهمًا من قوة العمل في مصر.

وأكد أن الوزارة مستمرة في خططها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير بيئة عمل آمنة تساعدهم على أداء مهامهم بثبات واستقرار.