نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الكويتي في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، الشيخ عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة في نيويورك.

وأشاد وزير الخارجية، بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وما شهدته من طفرة غير مسبوقة في أعقاب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى خلال العامين الماضي والجاري، مؤكدًا تطلع مصر لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية-الكويتية لتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

كما أعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بتوسيع التعاون الثلاثي مع الكويت في القارة الأفريقية بما يخدم التنمية والاستقرار.

وعلى الصعيد الإقليمي، أدان الوزير عبد العاطي، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول الخليج.

كما جدد الإدانة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، محذرًا من التبعات الإنسانية الكارثية لما تمارسه إسرائيل من استهداف للمدنيين وتبنى سياسات ممنهجة للتجويع والتهجير.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان النفاذ العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مع مواصلة حشد الدعم الدولي للتوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل المشترك لإنهاء الاحتلال.

وأكد الوزير عبد العاطي، التزام مصر الثابت بأمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مشددا على أهمية التنسيق المصري–الخليجي لمواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد الأمن القومي العربي.