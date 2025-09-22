نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: انتظام حضور الطلبة في ثاني أيام العام الدراسي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام حضور طلاب مدارس المحافظة لليوم الثاني على التوالي للعام الدراسي 2025/2026، حيث شهدت المدارس صباح اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 التزامًا ملحوظًا بالحضور وفق الجداول المعلنة لتنظيم دخول الطلاب.

وشددت الدكتورة همت أبوكيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن الانضباط والالتزام يمثلان ركيزتين أساسيتين في العملية التعليمية، إذ يخلقان بيئة منظمة وآمنة للتعلم، ويساعدان في بناء شخصية الطالب المسؤول ويزيدان من فرص نجاحه، مؤكدة أن الالتزام بقواعد المدرسة والحضور المنتظم والسلوك الإيجابي عناصر ضرورية لتحقيق أهداف التعليم.

وفي إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة، واصلت الإدارات التعليمية المختلفة تنفيذ التعليمات المنظمة لسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، حيث ساد اليوم الثاني أجواء احتفالية مبهجة داخل المدارس، مع إقبال كبير من الطلاب وحضور منظم يعكس وعي أولياء الأمور والطلاب بأهمية الانتظام من بداية العام الدراسي الجديد.

