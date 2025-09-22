نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيسة مجموعة الأزمات الدولية لبحث الأوضاع في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد ٢١ سبتمبر، السيدة كومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك.

وشهد اللقاء بحث التطورات في المنطقة، حيث أدان وزير الخارجية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار دول المنطقة.

كما تناول اللقاء الرؤية المصرية للأزمة في غزة مبرزًا أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلًا عن ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف المرافق المدنية.

وزير الخارجية ورئيسة مجموع الأزمات الدولية

وشدد وزير الخارجية، على رفض أي أفكار للتهجير، وحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما استعرض وزير الخارجية، جهود مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة عقب وقف إطلاق النار.

من جانب آخر، تناول الوزير عبد العاطي، الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث تطرق إلى الملف النووى الإيرانى، خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة فى ٩ سبتمبر الجارى، والذي يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلى على إيران، مشيرًا لأهمية إعطاء الفرصة للمسار الدبلوماسي، وتحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان حيث أكد الوزير عبد العاطي، دعم مصر لجهود استعادة الاستقرار في السودان وتحسين الأوضاع الإنسانية وصولًا إلى تسوية الأزمة على نحو يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق، بالإضافة إلى دعم العودة الطوعية للنازحين وإعادة الإعمار.