نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد ٢١ سبتمبر، السيدة "ميريانا سبولياريتش إيغر" رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك.

واستعرض الوزير عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة والدور الإنساني البارز لمصر من خلال توفير ٧٠% من إجمالي المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمنًا أنشطة بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية للاستجابة الفعالة للازمات الإنسانية في كل من غزة والسودان.

وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس الصليب الأحمر

كما ثمن الوزير عبد العاطي، الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعدة الدول على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في احترام اتفاقية جنيف الرابعة وعلى رأسها إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك الجماعي والعاجل للدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تقوضها إسرائيل بسبب سياساتها المتهورة في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية، بمواقف رئيسة اللجنة الرافضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل وسياسة التجويع واستهداف الأطقم الطبية والعاملين بالمجال الإنساني، محذرًا من خطورة تداعيات العمليات العسكرية على القطاع ومخطط التهجير الذي ترفضه مصر تحت أي ذريعة أو مسمى.

وزير الخارجية ورئيس الصليب الأحمر

كما أكد وزير الخارجية، على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كسلطة احتلال وللتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق.

وتناول الوزير عبد العاطي، التحضيرات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان، فضلًا عن الاستعدادات المصرية لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، معربًا عن التطلع للمشاركة الفعالة من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذين الحدثين.