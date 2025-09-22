نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في المقال التالي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة ماري أنطوانيت، المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، أمس الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ في نيويورك.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالجهود الملموسة التي تبذلها الآلية والنقلة النوعية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مبرزًا تاريخ التعاون الممتد مع الآلية والذي تُوج بعملية المراجعة التي أُنجزت عام ٢٠٢٠، وما أعقبها من تنفيذ جاد للتوصيات المرتبطة بها دعمًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية الوطنية في مجالات الحوكمة وتمكين المرأة والشباب، وتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وتعزيز دور المجتمع المدني في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس في تقديم مصر لتقرير التقدم الوطني أمام منتدى الآلية.

وأشار وزير الخارجية، إلى تطلع مصر للبدء في عملية المراجعة المستهدفة في مجال الإصلاح الإداري بالتعاون مع سكرتارية الآلية في أقرب وقت، مؤكدًا مواصلة مصر للانخراط الإيجابي في مشروعات ومبادرات الآلية، ومشاركة خبراتها الممتدة في بناء القدرات والتدريب، بما في ذلك طرح مقترحات مشتركة للتعاون مع الشركاء.

وزير الخارجية والهجرة يبحث دعم الدول الأفريقية

كما استعرض الوزير عبد العاطي، خبرة مصر الطويلة في دعم الدول الأفريقية الشقيقة في بناء المؤسسات الوطنية وتوفير التدريب وبناء القدرات، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيرًا إلى إمكانية استكشاف سبل التعاون مع الآلية في هذا الإطار، وأعرب عن التطلع لمشاركة الآلية في النسخة الخامسة لمنتدى أسوان.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية، على أهمية استرشاد الآلية بعملية الإصلاح المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي، والتنسيق مع المفوضية بشأن خطة إعادة الهيكلة المقترحة تمهيدًا لعرضها على القمة الاستثنائية للإصلاح المؤسسي المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٥.

كما أبرز وزير الخارجية، أهمية دور السكرتارية في حوكمة الموارد المالية وتقليل الاعتماد على الشركاء الدوليين في تمويل برامج الآلية.