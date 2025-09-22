نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع أعمال “مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ “مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة”، حيث استعرض ما تحقق من إنجازات خلال المراحل السابقة، والخطط الجاري تنفيذها بالتعاون بين أجهزة الدولة وأهالي الواحة.

وخلال الاجتماع، تم عرض نتائج أعمال تخفيض مناسيب المياه في بركة سيوة وصولًا إلى المناسيب الآمنة، فضلًا عن الموقف الحالي للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي، بهدف خفض مناسيب المياه في البركة، بما يتكامل مع ما سبق تنفيذه في بركة سيوة. كما جرى استعراض خطة غلق ٨٢ بئرًا جوفيًا شديد الملوحة، مع حفر بدائل من الآبار العذبة، إلى جانب الاستمرار في إغلاق الآبار السطحية العشوائية التي تقوم بالسحب الجائر للمياه.

ووجّه الوزير بضرورة الاستمرار في متابعة كافة الإجراءات والأعمال المنفذة بالواحة، والاعتماد على منظومة التليمترى في قراءة المناسيب بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي آبار مخالفة جديدة، وتشجيع المزارعين على التوسع في تطبيق نظم الري الحديث لترشيد استخدام المياه.

وأكد الدكتور سويلم أن أعمال التطوير بواحة سيوة تتم في إطار تكامل كامل بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وبالتنسيق مع أهالي الواحة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أعادت للواحة توازنها البيئي، وحققت التوازن بين معدلات السحب من المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي، مما انعكس إيجابًا على حالة الأراضي الزراعية بعد سنوات من التدهور.

كما أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي من خمسة مصارف إلى منخفض عين الجنبي، عبر محطة رفع أنطفير وقناة ناقلة بطول ٥.٧٠ كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، تم حفر ١٢ بئرًا عميقًا لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية، في الوقت الذي جرى فيه غلق العديد من الآبار المخالفة التي كانت تسحب المياه بشكل جائر.



وأشار إلى أنه تم كذلك تنفيذ أعمال لتقوية وتدعيم أربعة جسور حول بركة سيوة للحد من الأضرار التي سببتها زيادة مناسيب المياه في السنوات الماضية، والتي أثرت على بعض الأراضي الزراعية والمنشآت السياحية المحيطة بالبركة.

