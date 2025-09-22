نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرة مدير مدرسة بقنا توفى عقب طابور الصباح اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، يفيد وفاة الاستاذ عبد العال محمد مدني مدير مدرسة الشهيد محمد على أحمد للتعليم الأساسي بكوم يعقوب، عقب الانتهاء من طابور الصباح اليوم الاثنين.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.