نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: صراع "التختة الأولى" يتكرر كل عام دراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن ظاهرة التزاحم على الجلوس في "التختة الأولى" داخل الفصول ما زالت تتكرر مع بداية كل عام دراسي، نتيجة اعتقاد بعض أولياء الأمور أن المقاعد الأمامية تمنح أبناءهم فرصة أكبر للتركيز والتفاعل مع المعلم.

وأوضحت الحزاوي أن هذا الصراع قد يتسبب أحيانًا في مشاحنات ومشاكل بين أولياء الأمور والطلاب، كان من الممكن تفاديها بتنظيم أفضل من إدارة المدرسة، من خلال إعطاء أولوية الجلوس في الصفوف الأولى لطلاب الدمج وضعاف البصر وفقًا لتقارير طبية معتمدة، بجانب تطبيق نظام تدوير المقاعد بين الطلاب بشكل منتظم مع مراعاة عامل الطول، لضمان رؤية أوضح للجميع.

وأضافت أن القرار الوزاري بدخول الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الأول من الدراسة يمثل فرصة جيدة لتنظيم جلوس الطلاب داخل الفصول، وتعريفهم بجدول الحصص ولائحة الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول، بما يرسخ حقوق وواجبات كل طالب.

واختتمت الحزاوي بتمنياتها للطلاب بعام دراسي سعيد مليء بالتفوق والنجاح وتحقيق الأمنيات.