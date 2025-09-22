نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة يتابع انتظام الدراسة في إدارة 6 أكتوبر مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إدارة 6 أكتوبر التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

شملت الجولة مدارس: الفاروق للتعليم الأساسي، والرؤية الرسمية التجريبية للغات، والحي الثاني الرسمية التجريبية للغات، وسعد بن أبي وقاص الرسمية التجريبية للغات.

وخلال الزيارة اطمأن وكيل الوزارة على سد العجز في هيئات التدريس، وتسليم الكتب المدرسية كاملة للطلاب منذ اليوم الأول دون ربطها بسداد المصروفات، إضافة إلى تفعيل الأنشطة المدرسية والمكتبات باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب، مع انتظام الحضور من أول يوم دراسي.

كما وجّه عطية بضرورة الالتزام الكامل بلائحة الانضباط المدرسي، والمحافظة على النظافة العامة داخل الفصول والساحات وصيانة دورات المياه بشكل يومي، مع تعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور وعدم السماح بتأخير الطلاب عن اليوم الدراسي.

وشدد على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء من خلال تحية العلم والنشيد الوطني، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية مثل المسرح المدرسي والرياضة والفنون لما لها من دور في صقل شخصية التلميذ.

وفي إطار تطبيق مبادئ الانضباط والمحاسبة، قرر وكيل الوزارة تحويل أحد مديري المدارس إلى الشؤون القانونية، واستبعاد مدير مدرسة أخرى مع تكليف الإدارة التعليمية بترشيح قيادة بديلة فورًا.

وفي المقابل، حرص على تكريم النماذج المتميزة، حيث كرّم الأستاذة رحاب حامد غيث مديرة مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات تقديرًا لجهودها المميزة وإدارتها الناجحة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة أن العملية التعليمية تقوم على الانضباط والجدية، مع مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر، إيمانًا بأن بناء الإنسان يبدأ من مدرسة قوية وبيئة نظيفة ومعلم قدوة وقيادة واعية.

واختتم جولته بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح لتلقي المقترحات والشكاوى، مشددًا على أن العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للانضباط والتحصيل والأنشطة يليق بأبناء مصر في محافظة الجيزة.

