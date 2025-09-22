نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قراران جمهوريان بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية وتخصيص أراضٍ للتنمية الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، القاضي بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، في إطار التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

تخصيص أراضٍ لصالح التنمية الصناعية

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2025، لتخصيص مساحات من الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وذلك بدلًا من الأراضي المخصصة سابقًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتشمل الأراضي المخصصة:

مدينة السادات – المنوفية: 1374.67 فدانًا (نحو 5.7 مليون م²) بمنطقة المطورين.

مدينة برج العرب الجديدة – الإسكندرية (منطقة الحرة 2): 864.01 فدانًا (نحو 3.6 مليون م²).

مدينة برج العرب الجديدة – الإسكندرية (منطقة الحرة 3): 433.76 فدانًا (نحو 1.8 مليون م²).

مادة قانونية لحماية الملكيات القائمة

نص القرار على أن هذه التخصيصات لا تخل بأي تصرفات أو مراكز قانونية أو ملكيات قائمة سبقت صدور القرار، ضمانًا لحماية حقوق الأفراد والجهات ذات الصلة.