عاجل ـ مصر تتصدر إفريقيا وتحقق المركز الثاني عربيًا في تصنيف سيماجو 2025 بـ52 جامعة

أحمد جودة - القاهرة - مصر تتصدر إفريقيا وتحقق المركز الثاني عربيًا في تصنيف سيماجو 2025 بـ52 جامعة

مصر تتصدر إفريقيا وتحقق المركز الثاني عربيًا في تصنيف سيماجو 2025 بـ52 جامعة، وفقًا لتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2025، حققت مصر إنجازًا أكاديميًا جديدًا بحصولها على المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة في التصنيف العالمي، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية إلى 52 جامعة.

تطور ملحوظ في عدد الجامعات المصنفة

تشير الإحصاءات إلى أن عدد الجامعات المصرية المصنفة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة:

2025: 52 جامعة

2024: 51 جامعة

2009: 15 جامعة فقط

هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال العقدين الأخيرين.

اهتمام الدولة بجودة التعليم والبحث العلمي

يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويساهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة عالميًا.

رؤية مستقبلية للتعليم في مصر

تعمل الحكومة على تعزيز مكانة الجامعات المصرية عبر: