جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمدينة كرداسة للوقوف علي مستويات النظافة والأشغالات

أحمد جودة - القاهرة - قام ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من الشوارع بنطاق مدينة كرداسة للوقوف علي مستوي النظافة والأشغالات مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما راجع نائب محافظ الجيزة، عددا من تراخيص البناء بمنطقة غرب المنصورية حيث توقف نائب المحافظ أمام عدد من المواقع الجاري أعمال البناء بها وحرص النائب علي مراجعه التراخيص الخاصة بها.

كما تفقد الشهابي، مشروع محطة رفع الصرف الصحي ( ١ )  بأبو رواش لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال موجها بتكثيف الأعمال داخل المشروع للانتهاء من الأعمال لخدمة المنطقة الاستثمارية ومنطقة غرب المنصورية بمدينة كرداسة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد الأعمال الأنشائية بمشروع موقف السرفيس الجديد لتحقيق السيولة المرورية ومنع الأنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس بمدينة كرداسة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديريه الاسكان بالمحافظة والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الأسكان بالمحافظة ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والمكتب الهندسي بالمحافظة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء والشركة المنفذة بالاعمال.

