عاجل- السيسي يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم استجابة لمناشدة القومي لحقوق الإنسان

السيسي يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم استجابة لمناشدة القومي لحقوق الإنسان

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم التسامح وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أسماء المشمولين بقرار العفو

شمل القرار مجموعة من المحكوم عليهم، حيث وردت الأسماء التالية:

سعيد مجلي الضو عليوة

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد

محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف

منصور عبدالجابر علي عبدالرازق

استجابة لمناشدة حقوقية

يأتي هذا القرار في إطار استجابة الدولة لمطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ناشد بالعفو عن عدد من الحالات الإنسانية، في إطار تفعيل آليات العدالة التصالحية وتخفيف الأعباء عن أسر النزلاء.

دلالات القرار الرئاسي

يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مسار حقوق الإنسان.

يعزز الثقة في الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان.

يمثل رسالة دعم للمجتمع المدني وجهوده في ملف الحريات.

رؤية مستقبلية لملف حقوق الإنسان

تعمل الدولة على تطوير سياسات الإصلاح والتأهيل داخل السجون، بجانب التوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي خلال المناسبات الوطنية والدينية، تأكيدًا على نهج الدولة في الدمج المجتمعي وتوفير فرص جديدة للمشمولين بالعفو للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمشاركة في بناء الوطن.