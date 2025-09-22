عاجل- من بينهم علاء عبد الفتاح.. السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم

أحمد جودة - القاهرة - من بينهم علاء عبد الفتاح.. السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، في خطوة تعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة لعدد من النزلاء للاندماج في المجتمع من جديد.

أسماء المشمولين بقرار العفو الرئاسي

تضمن القرار الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم:

علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد

محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف

منصور عبدالجابر علي عبدالرازق

سعيد مجلي الضو عليوة

كرم عبد السميع إسماعيل السعدني

ولاء جمال سعد محمد

دلالات القرار

يعكس اهتمام القيادة السياسية بفتح مسارات جديدة للدمج المجتمعي. يساهم في التخفيف عن أسر النزلاء وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية. يؤكد على نهج الدولة في تبني سياسة الإصلاح وإعادة التأهيل.

رؤية مستقبلية لملف حقوق الإنسان والإصلاح

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها في تطوير السجون، وتحويلها إلى مراكز للتأهيل والإصلاح، إلى جانب التوسع في إصدار قرارات العفو في المناسبات المختلفة، بما يعزز من فرص إدماج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى.