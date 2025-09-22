عاجل- رئيس سنغافورة يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. دعوة لإقامة منطقة صناعية سنغافورية بالسخنة

أحمد جودة - القاهرة - رئيس سنغافورة يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. دعوة لإقامة منطقة صناعية سنغافورية بالسخنة

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، فخامة الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وفد سنغافوري رفيع المستوى

رافق الرئيس السنغافوري وفد رسمي ضم عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم:

ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية

تان كيات هاو الوزير الأول المساعد بوزارة الصحة

دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى القاهرة

إلى جانب أعضاء من البرلمان ومسؤولي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن هيئات اقتصادية وتعليمية سنغافورية. وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، وعدد من قيادات الهيئة.

عرض حول إمكانيات المنطقة الاقتصادية

قدّم رئيس الهيئة وليد جمال الدين عرضًا تفصيليًا أوضح خلاله الإمكانيات الفريدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة ورؤية متكاملة لربط الموانئ بالمناطق الصناعية واللوجستية.

دعوة لإقامة منطقة صناعية سنغافورية

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تضم استثمارات من أكثر من 20 دولة، بما يعكس الثقة الدولية في قدراتها كمركز للتجارة العالمية. وفي هذا السياق، وجّه الدعوة لإقامة منطقة صناعية سنغافورية متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، على غرار التجارب الناجحة لسنغافورة في آسيا. كما دعا الشركات السنغافورية للاستثمار في مشروعات الموانئ وخدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الوقود الأخضر، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية.

جولة ميدانية بميناء السخنة

عقب اللقاء، استعرض رئيس الهيئة أعمال تطوير ميناء العين السخنة من خلال المجسم الهندسي المقام بمقر الهيئة، أعقبها جولة ميدانية للرئيس السنغافوري للتعرف على المشروعات الجارية بالميناء.