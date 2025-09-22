نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يحول مدير مدرسة إلى الشئون القانونية بسبب التقصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحويل أحد مديري المدارس إلى الشئون القانونية، واستبعاد مدير مدرسة أخرى مع تكليف الإدارة التعليمية بترشيح قيادة بديلة لإدارة المدرسة فورا.

وذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة، صباح اليوم الإثنين، بعدد من مدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد (2025/2026)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت الجولة التفقدية مدارس: الفاروق للتعليم الأساسي، الرؤية الرسمية التجريبية للغات، الحي الثاني الرسمية التجريبية للغات، وسعد بن أبي وقاص الرسمية التجريبية للغات.

وخلال الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة على: سد العجز في هيئات التدريس، وتسليم الكتب المدرسية كاملة للطلاب منذ اليوم الأول دون ربطها بدفع المصروفات، وتفعيل الأنشطة المدرسية والمكتبات باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب، وانتظام الطلاب بالحضور من أول يوم دراسي.

ووجّه وكيل الوزارة، بحزمة من التعليمات الحازمة، أبرزها: ضرورة الالتزام الكامل بلائحة الانضباط المدرسي، والتأكيد على النظافة العامة داخل الفصول والساحات، وصيانة ونظافة دورات المياه بشكل يومي، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور وعدم السماح بتأخير الطلاب عن اليوم الدراسي، وغرس قيم الولاء والانتماء من خلال الاهتمام بتحية العلم والنشيد الوطني، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية كالمسرح المدرسي والرياضة والفنون، باعتبارها روافد لصقل شخصية التلميذ.

وعلى الجانب الآخر، كرم وكيل الوزارة، رحاب حامد غيث مدير مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات، تقديرًا لجهودها المتميزة وإدارتها الناجحة للمدرسة.

وأكد أن التعليم في الجيزة يقوم على الانضباط، والجدية، ومكافأة المجتهد، ومحاسبة المقصر، إيمانًا بأن بناء الإنسان يبدأ من مدرسة قوية، بيئة نظيفة، ومعلم قدوة، وقيادة واعية، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي المقترحات والشكاوى، وأن العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للانضباط والتحصيل والأنشطة، عامًا يليق بأبناء مصر في الجيزة.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.40.04 PM (1)

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.40.04 PM

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.40.01 PM

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.40.02 PM

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.40.03 PM (1)