نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يثّمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن علاء عبدالفتاح.. ويطالب بالإفراج عن محمد أكسجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قرار العفو الرئاسي عن علاء عبدالفتاح وعن عددٍ آخر من الصادر بحقهم أحكام، وإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، خطوتان إيجابيتان، متمنيًا أن تكونا مقدمة لمزيد من الخطوات على طريق الإصلاح.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ألف مبروك لكل من صدرت بحقهم قرارات بالعفو الرئاسي اليوم، ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات متعاقبة لمراجعة أوضاع والإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المقيدة حريتهم، وعن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”.

وناشد نقيب الصحفيين، الرئيس عبدالفتاح السبيب، بالعفو عن الزميل الصحفي محمد أكسجين، الذي صدر ضده حكم بالحبس على ذمة نفس قضية علاء عبدالفتاح، متمنيًا أن تكون القرارات الرئاسية الأخيرة مقدمةً لإنهاء ملف المحبوسين، وكذلك مقدمةً لخطوات أخرى قادمة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإصلاح أوضاع الصحافة والإعلام، وكذلك تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين.