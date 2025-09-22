أخبار مصرية

السفير البريطاني لدى مصر: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة نحو مسار السلام

أحمد جودة - القاهرة -  

قال مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني لدى مصر، إنّه من أجل إحياء الأمل في السلام وحل الدولتين، أعلنت المملكة المتحدة الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هذا القرار التاريخي يعكس التزام المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء مسار للسلام، مشددًا، على أن مصر تلعب تلعب دورا حيويا كوسيط في جهود وقف إطلاق النار وكطريق رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وتابع السفير البريطاني لدى مصر، أن بلاده ستواصل المملكة المتحدة العمل مع مصر وشركائها لتحقيق سلام دائم يضمن الأمن والكرامة للجميع.


https://www.youtube.com/shorts/WX5sLVU9H-I

