الأوقاف تطلق دورة تدريبية لتطوير المحتوى الإعلامي للأئمة حول قضية الغرم

أطلقت وزارة الأوقاف دورة تدريبية بعنوان: "تطوير المحتوى الإعلامي للأئمة حول قضية الغرم"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار تنفيذ البروتوكول المبرم بين الجانبين.

وشارك في الدورة المخرج مهند دياب، حيث ركز البرنامج على صقل مهارات الأئمة الإعلامية والتصويرية، لإعداد محتوى متميز وجذاب يعالج القضايا المجتمعية الملحَّة، وفي مقدمتها قضية "الغرم" وما تتركه من آثار اجتماعية واقتصادية عميقة على الأسرة والمجتمع، مع التدريب على طرق عرضها بصورة إبداعية سهلة الفهم والتطبيق.

وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من إنتاج مواد إعلامية عالية الجودة، تسهم في رفع الوعي وتبسيط المفاهيم المعقدة لمختلف فئات المجتمع، انطلاقًا من إيمان الوزارة بالدور المحوري للأئمة كقادة فكر ورأي في نشر الوعي وتوجيه المجتمع.

ويشارك في البرنامج التدريبي ٢٦ إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر فعالياته على مدار يومين.