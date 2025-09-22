نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الرحلة الـ19 لإعادة السودانيين إلى وطنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، الرحلة التاسعة عشرة من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للمقيمين السودانيين في مصر.

وبهدف الاستجابة للطلب المتزايد، تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطار بإضافة عربات جديدة، وذلك بناءً على طلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية للأشقاء السودانيين، ليصل بذلك إجمالي من تم نقلهم عبر هذه الرحلات حتى الآن إلى نحو 18،129 راكبًا.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود بالرحلة نفسها لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.