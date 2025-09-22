نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: خدمات جديدة لركاب الوجه القبلي وامتداد مسير بعض القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمات جديدة وامتداد مسير بعض القطارات على خطوط الوجه القبلي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025.

تشغيل خدمة جديدة

تقرر تشغيل قطار رقم 930 (ثانية فاخرة) بين القاهرة وأسيوط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 08:30 صباحًا ويصل أسيوط الساعة 13:20 ظهرًا.

على أن يعود بقطار رقم 929 (ثانية فاخرة) من محطة أسيوط الساعة 13:40 ظهرًا ليصل القاهرة الساعة 18:30 مساءً.

امتداد مسير قطاري 926 / 927

امتداد مسير قطار رقم 926 (ثانية فاخرة) الإسكندرية / القاهرة ليصل حتى محطة أسيوط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04:45 صباحًا ويصل أسيوط الساعة 12:15 ظهرًا.

على أن يعود بقطار رقم 927 (ثانية فاخرة) من محطة أسيوط الساعة 16:00 عصرًا ليصل الإسكندرية الساعة 23:50 مساءً.

تعديلات في المواعيد

يترتب على تشغيل هذه الخدمات الجديدة وامتداد المسير تعديل مواعيد بعض القطارات بأرقام:

(979 – 974 – 736 – 703 – 157 – 3018 – 713 – 153 – 159 – 978 – 944 – 975 – 81 – 4 – 31 – 3503) وفقًا للجداول المرفقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من جهود الهيئة المتواصلة لتوفير خدمات أفضل وتلبية احتياجات جمهور الركاب على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.