نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع كلًا من اللواء أ ح هانى محمود منصور

مدير الإشارة للقوات المسلحة واللواء طيار أح أكرم محمـد جلال محافظ الإسماعيلية بروتوكول تعاون

لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية.

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

بإنشاء مراكز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى كافة الوزارات والمحافظات لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030،

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات

الإتصالات والمعلومات بمحافظة الإسماعيلية وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة والمساهمة

فى تأمين البنية التحتية المعلوماتية فى مراكز العمليات والتحكم والتشغيل تماشيًا مع رؤية المحافظة

نحو التحول الرقمى الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.