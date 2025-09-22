نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سنغافورة وقرينته في زيارة تاريخية للهلال الأحمر المصري: إشادة بجهود مصر في دعم غزة وتعزيز التعاون الإنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الهلال الأحمر المصري، اليوم، السيد ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، وحرمه السيدة جين يوميكو أتوجي، والوفد المرافق لهما، في زيارة هي الأولى من نوعها للمركز العام للجمعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيسة الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

جاءت الزيارة على هامش اللقاء الرسمي للرئيس السنغافوري وقرينته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه السيدة انتصار السيسي الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري.

وخلال كلمته، أشاد الرئيس السنغافوري بالدور المحوري الذي تقوم به مصر والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الصليب الأحمر السنغافوري ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الدعم.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بالوفد السنغافوري، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري يمثل الآلية الوطنية لإنفاذ المساعدات إلى غزة، معتمدًا على قوة تطوعية تتجاوز 35 ألف متطوع ومتطوعة، على مدار أكثر من 700 يوم متواصل، وهو ما يعد نموذجًا رائدًا في العمل الإنساني.

واستعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حصاد جهود الاستجابة للأزمة، موضحة أن مصر قدمت منذ اندلاعها أكثر من 570 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، شملت مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية وإغاثية، إضافة إلى وقود ومساعدات لوجستية. كما نسّق الهلال الأحمر دخول 209 سيارة إسعاف، و4 مستشفيات ميدانية إلى غزة، وأقام مستشفيين ميدانيين بالعريش لخدمة المصابين والجرحى.

وأضافت إمام أن الهلال الأحمر المصري نسّق وصول 916 طائرة إغاثة و599 شحنة مساعدات بالتعاون مع 59 دولة، مشيرة إلى أن الجانب السنغافوري قدم حتى الآن أكثر من 159 طنًا من المواد الطبية والغذائية عبر شحنات جوية وبحرية وبرية، فضلًا عن اتفاقيات تعاون مع الصليب الأحمر السنغافوري ومؤسسة "رحمة للعالمين" لدعم الاستجابة في غزة.

كما كشفت عن مشروع جديد يتضمن وحدة تعليمية متحركة مخصصة للأطفال الفلسطينيين، تتسع للمعلمين والطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا، جرى عرض آليته التشغيلية أمام الرئيس السنغافوري ووزيري التضامن والتربية والتعليم.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية للوفد السنغافوري تفقد خلالها الشاحنات المحملة بالمساعدات ونماذج الخيام المقدمة إلى غزة، إلى جانب مركز التعبئة والتجهيز الخاص بالسلال الغذائية. وفي لفتة إنسانية، بعث الرئيس السنغافوري رسالة عبر صناديق المساعدات كتب فيها: "من شعب سنغافورة إلى أشقائنا في غزة"، فيما وجهت قرينته رسالة دعم قائلة: "منّا جميعًا في سنغافورة ومع آمالنا إليكم جميعًا".

واختتمت الزيارة بمراسم تسليم حزمة مساعدات جديدة من الصليب الأحمر السنغافوري إلى الهلال الأحمر المصري، مخصصة للمصابين الفلسطينيين وأسرهم في مصر، بما في ذلك المستلزمات الطبية ووحدة التعليم المتنقلة.

حضر الزيارة عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم السفير المصري في سنغافورة أحمد مصطفى، والسفير السنغافوري في القاهرة دومينيك جوه، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية السنغافوري ماساجوس ذو الكفل.

