نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر "حياة المرأة هي التزامنا" يناقش صحة المرأة ويدعو للابتكار في أمراض النساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت يومي 18 و19 سبتمبر 2025 فعاليات المؤتمر السنوي السادس والعشرين لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، تحت شعار "حياة المرأة… هي التزامنا"، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



المؤتمر، الذي يعد أحد أبرز الملتقيات العلمية المتخصصة في المنطقة، شهد مشاركة واسعة من أكثر من ألف طبيب وباحث من داخل مصر وخارجها، حيث حضر متخصصون من الولايات المتحدة، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، المكسيك، إلى جانب نخبة من الأساتذة المصريين في مجالات النساء والتوليد.

ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد عبد المجيد عطية، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، فيما تولى الأستاذ الدكتور أحمد زكريا منصب السكرتير العام، والأستاذة الدكتورة نادين شريف رئاسة اللجنة المنظمة، والأستاذ الدكتور محمد والي رئاسة اللجنة العلمية، بينما قام الأستاذ الدكتور أحمد محمود بمهام المنسق العام. وقد تميزت الفعاليات بالتنظيم الأكاديمي والإداري المحكم الذي يعكس خبرة القسم وحرصه على الريادة.

وشارك في المؤتمر عدد من قيادات الكلية، بينهم الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيلة الكلية، والدكتور ماهر فوزي مستشار العميد، فضلًا عن حضور أساتذة بارزين مثل الدكتور فاضل شلتوت، الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور سامح زكي.

كلمة العميد: دعوة للابتكار وريادة قصر العيني

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور حسام صلاح أن المؤتمر ليس مجرد فعالية سنوية بل جزء من رؤية شاملة تتبناها كلية طب قصر العيني لطرح قضايا صحة المرأة من منظور متكامل يجمع بين التشخيص والعلاج والوقاية والتثقيف. وأوضح أن المشاركة الدولية الواسعة والموضوعات المتنوعة تعكس التقدم في هذا التخصص، مشددًا على أهمية الابتكار وداعيًا شباب الأطباء إلى المضي في تطوير أساليب البحث والممارسة الطبية بما يتناسب مع مكانة قصر العيني وريادة كلية الطب محليًا وإقليميًا. كما وجه الشكر لرئيس القسم على جهوده في تطوير الأداء الأكاديمي والخدمي خلال فترة رئاسته.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المجيد إلى أن هذه الدورة تمثل تتويجًا لجهود القسم في السنوات الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية، مؤكدًا أن النجاح تحقق بروح العمل الجماعي والدعم المستمر من إدارة الكلية، داعيًا إلى البناء على هذا الإنجاز في الدورات المقبلة.

برنامج علمي وجلسات متخصصة

تضمن المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا شمل جلسات وورش عمل متخصصة في طب الجنين، أورام النساء، المسالك البولية النسائية، والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، إلى جانب جلسات تناولت قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وشارك في هذه الجلسات نخبة من الأساتذة بينهم الدكتورة شيرين غالب، الدكتورة دينا عمر، الدكتور وائل وهبي، والدكتور إيهاب الرفاعي.

تكريم رواد التخصص وميدالية نجيب باشا محفوظ

في ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من رواد التخصص تقديرًا لإسهاماتهم، حيث حصلت الأستاذة الدكتورة أميمة إدريس على ميدالية نجيب باشا محفوظ، كما جرى تكريم رؤساء القسم السابقين: الدكتور حسام بدراوي، الدكتور أحمد أبو النصر، والدكتور مصطفى عاصم، تقديرًا لمسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

بهذا، رسخ المؤتمر مكانته كمنصة علمية رائدة تساهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التطوير الأكاديمي والمهني في تخصص أمراض النساء والتوليد، بما يخدم صحة المرأة ويدعم مسيرة كلية الطب نحو مزيد من التميز.